DAZN, in arrivo rimborsi per migliaia di utenti: clamorosa decisione! (Di martedì 18 gennaio 2022) Sorprendente decisione dell’AGCOM arrivano i rimborsi per i clienti di DAZN che hanno riscontrato dei malfunzionamenti: scopriamo tutti i dettagli Sono molti gli utenti che, fin dall’inizio del campionato, hanno registrato dei problemi con DAZN. Il alcuni casi il video si vede male e con ritardo, alcuni poi hanno lamentato malfunzionamenti con l’audio, con il buffering ripetuto fino ad arrivare al caricamento lento. Il logo della contestata piattaforma (via Screenshot)La piattaforma in streaming che ha acquisito i diritti TV di serie A, già in passato, si è scusata con i suoi clienti ed aveva provveduto ai rimborsi per alcuni malfunzionamenti della quinta giornata del campionato. In base a quanto svelato da La Repubblica, per tale ragione dovrebbe arrivare una grande novità per gli ... Leggi su vesuvius (Di martedì 18 gennaio 2022) Sorprendente decisione dell’AGCOM arrivano iper i clienti diche hanno riscontrato dei malfunzionamenti: scopriamo tutti i dettagli Sono molti gliche, fin dall’inizio del campionato, hanno registrato dei problemi con. Il alcuni casi il video si vede male e con ritardo, alcuni poi hanno lamentato malfunzionamenti con l’audio, con il buffering ripetuto fino ad arrivare al caricamento lento. Il logo della contestata piattaforma (via Screenshot)La piattaforma in streaming che ha acquisito i diritti TV di serie A, già in passato, si è scusata con i suoi clienti ed aveva provveduto aiper alcuni malfunzionamenti della quinta giornata del campionato. In base a quanto svelato da La Repubblica, per tale ragione dovrebbe arrivare una grande novità per gli ...

Advertising

psb_original : DAZN, in arrivo lo speed test: ecco come gli abbonati potranno chiedere un rimborso e le cifre #SerieB - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: Ci sono novità in arrivo per gli utenti di #Dazn, per i quali sono previste anche delle modalità - in teoria molto più… - giornalettismo : Ci sono novità in arrivo per gli utenti di #Dazn, per i quali sono previste anche delle modalità - in teoria molto… - EmpoliCalcio : ???????? L'arrivo degli azzurri al Penzo; alle 15.00 #VeneziaEmpoli ?? Guarda la gara LIVE su #DAZN ??… - vitoc_90 : @DAZN_IT disdetta in arrivo, questi qua sono un calcio nei coglioni -