Calciomercato news | le trattative | Milan forte si Botman | il Newcastle vuole Zapata

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Bologna, 18 gennaio 2022 - Il futuro di Robin Olsen è sempre più lontano dalla Roma : i giallorossi hanno deciso di non puntare sul portiere neanche per la panchina, come dimostra il nuovo prestito ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, l'agente di #Tagliafico è arrivato ad Amsterdam per un incontro con l'@AFCAjax - DiMarzio : #Giampaolo torna ad allenare la #Sampdoria: accordo raggiunto - DiMarzio : #Calciomercato @OfficialASRoma: cifre e formula dell'operazione #Olsen-#AstonVilla ?? - ilcasoumanoTW : RT @cmdotcom: #MichelleHunziker si separa con Tomaso #Trussardi: il popolo del web sogna un ritorno di fiamma con #Eros #Ramazzotti FOTO ht… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | Su #Nandez non solo il @TorinoFC_1906, piace anche al @sscnapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato news

Sky Sport

Commenta per primo Folle intervista del tecnico dell'Aldershot, Mark Molesley: pinguini, equazioni e cani parlanti...Bologna, 18 gennaio 2022 - Il futuro di Robin Olsen è sempre più lontano dalla Roma : i giallorossi hanno deciso di non puntare sul portiere neanche per la panchina, come dimostra il nuovo prestito ...Nahitan Nandez potrebbe dare l'addio al Cagliari, soprattutto se i sardi dovessero fare due colpi a centrocampo. Uno sarà quello di Daniele Baselli, pronto a riabbracciare Walter Mazzarri. Nandez, Tor ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nella trasmissione 'Calciomercato l'originale', Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan. Queste le sue parole: "C'è ...