Beppe Grillo indagato per traffico di influenze illecite sui soldi dati dalla Moby al blog beppegrillo.it (Di martedì 18 gennaio 2022) Beppe Grillo è indagato per traffico di influenze illecite sui soldi dati dalla Moby al blog BeppeGrillo.it nell'ambito dei contratti pubblicitari sottoscritti fra l'azienda dell'armatore Vincenzo Onorato e la piattaforma web del comico genovese. La vicenda non nasce certo oggi ma risale al 2019 quando l'Uif, l'Unità antiriciclaggio di Bankitalia, segnalò "operazione sospette", che fecero partire gli accertamenti, per quei soldi versati dalla Moby di Onorato tanto alla Fondazione Open di Matteo Renzi – 60mila euro – quanto alla società che gestisce il blog di Beppe ...

