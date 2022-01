Sonia Bruganelli replica a Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip: confronto dopo le polemiche (Di martedì 18 gennaio 2022) confronto infuocato tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo, che non se le mandano a dire in diretta al Grande Fratello Vip. I commenti della gieffina sulla vita dell’opinionista e sui voli in aereo privato garantiti dal marito Paolo Bonolis non sono andati giù alla Bruganelli. “Anche tu sai che non è solo un aereo privato” le parole dell’opinionista in battibecco a distanza con l’attrice. Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo: confronto in diretta al GF Vip Acque agitate al Grande Fratello Vip, dove lo scontro in prima serata si consuma tra una concorrente e un’opinionista. Ad animare la diretta di questa sera sono infatti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 18 gennaio 2022)infuocato tra, che non se le mandano a dire in diretta alVip. I commenti della gieffina sulla vita dell’opinionista e sui voli in aereo privato garantiti dal marito Paolo Bonolis non sono andati giù alla. “Anche tu sai che non è solo un aereo privato” le parole dell’opinionista in battibecco a distanza con l’attrice.in diretta al GF Vip Acque agitate alVip, dove lo scontro in prima serata si consuma tra una concorrente e un’opinionista. Ad animare la diretta di questa sera sono infatti ...

Advertising

redmatizz : RT @arabicgirl24: Natalie su Sonia Bruganelli: “io non so manco chi è, so solo che è la moglie di Bonolis” NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ #GFv… - alessua00 : RT @TheBitchesAcc: Sonia bruganelli ti amo alla follia che regina? #gfvip #teamsoleil - pascaziomarco : RT @JordeenDanvers: La grande differenza tra Nathaly e la Bruganelli oltre al fatto che la prima abbia una carriera e la seconda no oltre a… -