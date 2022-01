Sondaggio politico | Pd ancora primo partito | ma in calo

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La rilevazione Swg per il Tg La7: Fratelli d'Italia secondo e in leggera crescita, Lega giù dello 0,2% in 7 giorniDemocraticonelle intenzioni di voto degli italiani, ma inrispetto alla settimana ...

Questo il risultato dell' ultimoSwg per il Tg La7 , che registra anche una leggera crescita di Fratelli d'Italia, al secondo posto nella rilevazione. Più in dettaglio, Pd al 21,6% ...Il documento informativo completo delsarà disponibile sul sito ...Mentre i partiti sono impegnati nelle grandi manovre per l'elezione del presidente della Repubblica si muovono anche gli equilibri del consenso.“IL CAVALLO DI TROIA” DI BERLUSCONI Ovvero, il grande bluff (per la sinistra il rischio del trabocchetto) Per comprendere bene il senso di questo articolo bisognerebbe sapere come si gioca a poker, in ...