“Sei su otto delle opere commissariate in Puglia presentano criticità di diversa natura” Deputato autore del decreto per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova (Di lunedì 17 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: “Sei su otto delle opere commissariate in Puglia presenta criticità di diversa natura, per lo più riconducibili alla complessità delle procedure, all’ottenimento di provvedimenti di VIA o pareri afferenti al Ministero dei Beni Culturali. Difficoltà che rallentano la realizzazione delle opere e che, considerata la rigidità dei vincoli europei sui tempi entro cui vanno spese le risorse del PNRR, rischiano di tornare all’Unione Europea, lasciando così immutato il gap infrastrutturale che queste opere possono contribuire a ridurre; occorre un cambio di marcia”. Lo afferma il Deputato di Forza Italia Gianluca Rospi, autore nel 2018 ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 17 gennaio 2022) Di seguito il comunicato: “Sei suinpresentadi, per lo più riconducibili alla complessitàprocedure, all’ottenimento di provvedimenti di VIA o pareri afferenti al Ministero dei Beni Culturali. Difficoltà che rallentano la realizzazionee che, considerata la rigidità dei vincoli europei sui tempi entro cui vanno spese le risorse del PNRR, rischiano di tornare all’Unione Europea, lasciando così immutato il gap infrastrutturale che questepossono contribuire a ridurre; occorre un cambio di marcia”. Lo afferma ildi Forza Italia Gianluca Rospi,nel 2018 ...

Advertising

ClaudeTadolti : @silviotchka @Pietro_Otto @GiulioMarini2 Ma non hanno mai seguito mezza indicazione scientifica dai… dal virus nott… - MassiAmendola : @Marlen60885577 @Pietro_Otto Peccato non sei munito di cervello.. - kabizalken : @overjwhelmed se non è lungo otto paragrafi e non contiene la parola “sei bellissimo” circa ventisette volte, non lo voglio. - sei_dominant : @BeYourLover4 @beyourlover_JP @beyourloverjp OTTO - _lasilviaaa : La Juve se non vuole più Dybala dovrebbe avere i coglioni di dirglielo in faccia invece di fargli offerte a ribasso… -