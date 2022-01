Roma: «Non le sento da giorni», la Polizia trova le due sorelle morte nell’appartamento (Di lunedì 17 gennaio 2022) Macabro ritrovamento ieri mattina a Roma in un appartamento in Via Tiburtina nella zona ricadente nel quartiere San Lorenzo. Due donne, sorelle e anziane d’età, sono state ritrovate senza vita poco prima delle 9.30. A dare l’allarme era stato il fratello che non aveva più loro notizie da giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e l’unità speciale della Scientifica. Roma, la scoperta choc nell’appartamento: coppia di sorelle anziane trovate senza vita Arrivati in loco gli agenti hanno trovato effettivamente la porta chiusa con nessuno che rispondesse dall’interno. Per questo è stato richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco per accedere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Macabro rimento ieri mattina ain un appartamento in Via Tiburtina nella zona ricadente nel quartiere San Lorenzo. Due donne,e anziane d’età, sono state rite senza vita poco prima delle 9.30. A dare l’allarme era stato il fratello che non aveva più loro notizie da. Sul posto sono intervenuti gli agenti delladi Stato, i Vigili del Fuoco e l’unità speciale della Scientifica., la scoperta choc: coppia dianzianete senza vita Arrivati in loco gli agenti hannoto effettivamente la porta chiusa con nessuno che rispondesse dall’interno. Per questo è stato richiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco per accedere ...

