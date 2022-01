Nei primi 11 mesi del 2021 entrate tributarie e contributive +9 | 7%

(Di lunedì 17 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lenel periodo gennaio-novembre, secondo i dati del Mef, mostrano nel complesso una crescita di 58.691 milioni (+9,7%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Leevidenziano una crescita pari a 47.784 milioni (+11,9%) rispetto allo stesso periodo del 2020. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra una crescita sostenuta (+47.831 milioni, +12,2%), mentre risultano in flessione gli incassi da attività di accertamento e controllo (-391 milioni, -5,3%). Le poste correttive risultano in aumento di 5.517 milioni rispetto allo stesso periodo del 2020 (13%). Lerelative alle imposte dirette risultano pari ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, al rit… - Avvenire_Nei : «YouTube è uno dei primi canali di disinformazione» - francescoassisi : #Davos: Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni.… - CarloRicchi1 : RT @peppeprovenzano: “Il surplus patrimoniale del solo Bezos nei primi 21 mesi di pandemia (+81,5 mld di dollari) equivale al costo complet… - Cosi49Cosimo : RT @beppe_grillo: Nei primi due anni di pandemia i 10 uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni, al ritmo di 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei primi

... i bambini nati durante la pandemia hanno ottenuto punteggi , in media, più bassitest di ... Ma allo stesso tempo, riconosciamo anche l'importanza dei1.000 giorni di vita di un bambino come ...Fin daiistanti l'aria è elettrica, siamo in piena Tangentopoli e l'antipolitica serpeggia. ...il nome della storica esponente radicale a cavalcare i sondaggi grazie a una campagna condotta...ROMA (ITALPRESS) – Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-novembre 2021, secondo i dati del Mef, mostrano nel complesso una crescita di 58.691 milioni (+9,7%) rispetto all’analogo ...Si è analizzato il singolo periodo di rischio di ogni soggetto («non vaccinato» fino a 14 giorni dopo la prima dose, «parzialmente vaccinato ... 4,9 ogni 10 mila soggetti nei non vaccinati allo 0,8 ...