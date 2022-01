L’Atalanta in emergenza combatte e strappa un punto alla capolista

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Solo applausi a questa Atalanta. Vogliosa e determinata in una situazione di assoluta. Prima della partitare puntiInter sembrava una grande impresa, forse la più grande nei sei anni di Gasperini a Bergamo.fine ne esce un pareggio, tutto sommato giusto, con occasioni importanti da entrambe le parti. Già ad armi pari e pieno regime l’Inter è sicuramente superiore al. Figuriamoci se a Gasperini tocca lasciar fuori ben sette titolari con una panchina praticamente scarna, con pochissime soluzioni (esclusi i Primavera, Gasp aveva solo Miranchuk come cambio considerando che Piccoli e Zappacosta erano rientrati solo in giornata dopo problemi fisici e Covid). I presupposti per una serata molto difficile c’erano senza alcun dubbio. Il tecnico di ...