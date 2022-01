La macchina del tempo - Sfogliando Quattroruote di gennaio 1992 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dedicata a quella che sarebbe stata la Barchetta (ma che al momento è soltanto la prossima spider Fiat), la copertina di Quattroruote di gennaio 1992 ricorda anche che durante l'anno sono previste 90 nuove auto. In vista anche le prove più importanti del fascicolo: la terza generazione della Volkswagen Golf, l'ammiraglia Citroën XM e il confronto tra due cat da città: la Renault Clio e la Ford Fiesta (eh sì, anche se la benzina verde è stata introdotta nel nostro Paese nel 1985, il divieto di vendita è proprio del 1992). In sommario, anche un'analisi tecnica dei nuovi cambi automatici e un approfondimento sui nuovi compiti dei produttori, che prefigurano la trasformazione in fornitori di mobilità di cui tanto si parla adesso. Immancabile la classifica d'inizio anno Per prima si elettrifica la Panda. Nel ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dedicata a quella che sarebbe stata la Barchetta (ma che al momento è soltanto la prossima spider Fiat), la copertina didiricorda anche che durante l'anno sono previste 90 nuove auto. In vista anche le prove più importanti del fascicolo: la terza generazione della Volkswagen Golf, l'ammiraglia Citroën XM e il confronto tra due cat da città: la Renault Clio e la Ford Fiesta (eh sì, anche se la benzina verde è stata introdotta nel nostro Paese nel 1985, il divieto di vendita è proprio del). In sommario, anche un'analisi tecnica dei nuovi cambi automatici e un approfondimento sui nuovi compiti dei produttori, che prefigurano la trasformazione in fornitori di mobilità di cui tanto si parla adesso. Immancabile la classifica d'inizio anno Per prima si elettrifica la Panda. Nel ...

