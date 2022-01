Il virologo Clementi: 'Dovremmo fare come negli Usa, positivi asintomatici dentro casa per 5 giorni e poi mascherina Ffp2. Con Omicron ... (Di lunedì 17 gennaio 2022) ANCONA - 'Se si conferma questa circolazione stagionale del coronavirus Sars - CoV - 2 , una riattivazione stagionale, allora potremo trattarlo come facciamo oggi con l'influenza. Ma una strategia ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 17 gennaio 2022) ANCONA - 'Se si conferma questa circolazione stagionale del coronavirus Sars - CoV - 2 , una riattivazione stagionale, allora potremo trattarlofacciamo oggi con l'influenza. Ma una strategia ...

