Il Napoli lo cede in prestito | nuova avventura in Serie B

L'esperto di mercato Nicolò Schira ha dichiarato tramite il proprio profilo Twitter che il trasferimento di Michael Folorunsho, giocatore del Napoli, al Pisa è quasi ultimato. FOTO: Imago – Folorunsho Il centrocampista azzurro classe '98 era in prestito al Pordenone, dove ha totalizzato 17 presenze, 3 reti, di cui una in Coppa Italia contro lo Spezia, e 2 assist. Il giocatore dopo essere rientrato nel capoluogo campano è pronto per iniziare la sua nuova avventura in maglia nerazzurra. "Michael Folorunsho al Pisa dal Napoli in prestito è alla fase finale". Michael #Folorunsho to #Pisa from #Napoli on loan is at the final stage. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 17, 2022

