Fiorentina-Genoa, infortunio per Rovella nel riscaldamento: gioca Galdames (Di lunedì 17 gennaio 2022) infortunio nel riscaldamento per Nicolò Rovella e non ci sarà in Fiorentina-Genoa. Il centrocampista era schierato nella formazione titolare, ma non può scendere in campo e sarà costretto a guardare i compagni dalla panchina. Problema muscolare per lui, per sicurezza Konko non lo fa giocare dal 1? ma lo tiene a riposo. E allora, ecco che c'è spazio per Galdames da titolare. SportFace.

DiMarzio : .@GenoaCFC, arriva l'esonero per #Shevchenko: ai dettagli #Labbadia per sostituirlo, ma dopo la Fiorentina - Calciodiretta24 : Fiorentina - Genoa 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Fiorentinanews : #FiorentinaGenoa 1-0 ?| 15’ #Fiorentina in vantaggio. In gol Alvaro #Odriozola, bravo a battere #Sirigu che nella p… - sportface2016 : #FiorentinaGenoa, rigore col #Var per fallo su Saponara. #Vlahovic sbaglia col cucchiaio - ballspinning : ???? #SerieA Round 22 16' #Fiorentina 1 (15' Odriozola ????) - #Genoa 0 ?? Fabio Maresca ??? Artemio Franchi, Florence -