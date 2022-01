Damiano dei Maneskin duro su Twitter: “Non sono un giocattolo”. Lo sfogo dopo le voci di crisi con la fidanzata Giorgia Soleri (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ci eravamo già chiesti se la notizia-gossip dats da Dagospia avesse un qualche fondamento: Damiano dei Maneskin e la fidanzata Giorgia Soleri affronterebbero una crisi perché “soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo…“. Questo scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino. Difficile comprendere come una giovane attrice che cerca di sensibilizzare su una patologia di cui si parla pochissimo come la vulvodinia, che parla di accettazione di sé e chiede di essere chiamata con il proprio nome e cognome (non “la fidanzata di…”) possa “nuocere” a qualcuno. E ora è arrivata “la furia” di Damiano che su Twitter si è fatto sentire: “sono nauseato. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ci eravamo già chiesti se la notizia-gossip dats da Dagospia avesse un qualche fondamento:deie laaffronterebbero unaperché “soprattutto a livello internazionale, le uscite di lei non siano molto apprezzate e danneggerebbero la carriera del gruppo…“. Questo scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino. Difficile comprendere come una giovane attrice che cerca di sensibilizzare su una patologia di cui si parla pochissimo come la vulvodinia, che parla di accettazione di sé e chiede di essere chiamata con il proprio nome e cognome (non “ladi…”) possa “nuocere” a qualcuno. E ora è arrivata “la furia” diche susi è fatto sentire: “nauseato. ...

