Coppa Italia 2021/2022, le designazioni arbitrali: Juventus-Sampdoria a Fourneau, Sacchi per Inter-Empoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono state rese note le designazioni arbitrali per le cinque partite di ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022 che andranno in scena questa settimana. Si parte nella giornata di domani con Lazio-Udinese per poi terminare nella serata di giovedì con Roma-Lecce. LAZIO – UDINESE Martedì 18/01 h. 17.30 MINELLI GALETTO – AFFATATO IV: MASSIMI VAR: RAPUANO AVAR: LIBERTI Juventus – Sampdoria Martedì 18/01 h. 21.00 Fourneau LOMBARDO – PAGNOTTA IV: BARONI VAR: NASCA AVAR: TEGONI SASSUOLO – CAGLIARI Mercoledì 19/01 h. 17.30 MARCHETTI DEL GIOVANE – NUZZI IV: MERAVIGLIA VAR: SERRA AVAR: RANGHETTI Inter – Empoli Mercoledì 19/01 h. ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Sono state rese note leper le cinque partite di ottavi di finale dellache andranno in scena questa settimana. Si parte nella giornata di domani con Lazio-Udinese per poi terminare nella serata di giovedì con Roma-Lecce. LAZIO – UDINESE Martedì 18/01 h. 17.30 MINELLI GALETTO – AFFATATO IV: MASSIMI VAR: RAPUANO AVAR: LIBERTIMartedì 18/01 h. 21.00LOMBARDO – PAGNOTTA IV: BARONI VAR: NASCA AVAR: TEGONI SASSUOLO – CAGLIARI Mercoledì 19/01 h. 17.30 MARCHETTI DEL GIOVANE – NUZZI IV: MERAVIGLIA VAR: SERRA AVAR: RANGHETTIMercoledì 19/01 h. ...

