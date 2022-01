Con il Covid ricchezza più concentrata nelle mani di pochi italiani. Oxfam: “La maggioranza non fa nulla per la giustizia sociale. Il governo elimini almeno la flat tax e fermi la deregulation dei contratti” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche in Italia l’emergenza Covid ha portato con sé, insieme alla caduta in povertà assoluta di 1 milione di persone, un allargamento del divario tra ricchi e poveri. Il 10% più abbiente ha visto salire lievemente, al 52,3%, la propria quota sulla ricchezza complessiva, mentre nelle mani della metà più povera della popolazione restava solo l’8,6%. È l’esito di un trend ventennale di crescente polarizzazione, che in vent’anni ha visto crescere di 2,5 punti la percentuale del top 10% e calare del 4,6% quella del 50% meno abbiente (vedi figura sotto). Le misure di welfare varate nel primo anno di pandemia hanno attutito il colpo, impedendo una divaricazione anche della disuguaglianza di reddito. Ma nel 2021, nota Oxfam nel nuovo rapporto Disuguitalia preparato come ogni anno in occasione del Forum dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Anche in Italia l’emergenzaha portato con sé, insieme alla caduta in povertà assoluta di 1 milione di persone, un allargamento del divario tra ricchi e poveri. Il 10% più abbiente ha visto salire lievemente, al 52,3%, la propria quota sullacomplessiva, mentredella metà più povera della popolazione restava solo l’8,6%. È l’esito di un trend ventennale di crescente polarizzazione, che in vent’anni ha visto crescere di 2,5 punti la percentuale del top 10% e calare del 4,6% quella del 50% meno abbiente (vedi figura sotto). Le misure di welfare varate nel primo anno di pandemia hanno attutito il colpo, impedendo una divaricazione anche della disuguaglianza di reddito. Ma nel 2021, notanel nuovo rapporto Disuguitalia preparato come ogni anno in occasione del Forum dei ...

