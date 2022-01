Cagliari, il club deve sfoltire: Giulini pronto a cedere Nandez (Di lunedì 17 gennaio 2022) Calciomercato Cagliari: il club rossoblù ha necessità di sfoltire la rosa e così Nandez potrebbe essere ceduto già a gennaio Il mercato del Cagliari in entrata resta momentaneamente in stand-by. Come afferma anche La Gazzetta dello Sport, prima di procedere con qualsiasi nuovo acquisto, il club rossoblù dovrà necessariamente muoversi anche sul fronte delle uscite. La società, si legge sulle pagine della Rosea, cambia idea rispetto al passato e apre a una cessione di Nandez anche con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-25 milioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Calciomercato: ilrossoblù ha necessità dila rosa e cosìpotrebbe essere ceduto già a gennaio Il mercato delin entrata resta momentaneamente in stand-by. Come afferma anche La Gazzetta dello Sport, prima di procon qualsiasi nuovo acquisto, ilrossoblù dovrà necessariamente muoversi anche sul fronte delle uscite. La società, si legge sulle pagine della Rosea, cambia idea rispetto al passato e apre a una cessione dianche con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20-25 milioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

