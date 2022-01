Belen Rodriguez | Non sto più con Antonino | conferma del ritorno con Stefano De Martino?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Quello che appareva evidente agli occhi degli amanti del gossip da diversi mesi a questa parte ha finalmente avuto una. E non si tratta di un giornalista bene informato: laarriva da un membro della famiglia di. Già dai primi di novembre le voci su una pesante crisi di coppia traSpinalbese erano insistenti sui social. Una serie di conferme indirette erano arrivate nelle ultime settimane: dalle vacanze in solitaria dialle frecciate disui social. Poi alcune foto che mostravano i due di nuovo insieme ma in atteggiamenti molto freddi, nel periodo natalizio, avevano lasciato intendere che la rottura era insanabile. Tutto ciò, comunque, non era mai statoto dai due ...