Alessandra Celentano cerca un ballerino per eliminare Mattia

(Di lunedì 17 gennaio 2022)pronta adQuanto accaduto ieri durante la puntata di Amici 21 non è proprio piaciuto ad. Per chi si fosse perso l’appuntamento abbiamo assistito alla sfida interna di ballo tra Christian Stefanelli e Cristiano La Bozzetta. Ricordiamo che il primo è stato fortemente voluto nella Scuola da Raimondo Todaro, L'articolo proviene da Novella 2000.

AmiciUfficiale : La maestra Alessandra Celentano mette alla prova Serena e Cosmary con un passo a due tutto al femminile! Meritano d… - trash_italiano : ALESSANDRA CELENTANO CHE PROPONE L'ESPULSIONE COSÌ DAL NULLA. CHE QUEEN. #Amici21 - mar_borre : RT @amicii_news: Tu mi elimini Cristiano? Adesso ci penso io. Cit. Alessandra Celentano #Amici21 - ParliamoDiNews : Amici 21, Mattia Zenzola a rischio uscita a causa di Alessandra Celentano | Il Vicolo delle News #amici #mattia… - noraa_p : RT @amicii_news: Tu mi elimini Cristiano? Adesso ci penso io. Cit. Alessandra Celentano #Amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Celentano

Giudice della gara Garrison che decide di far rimanere nella scuola l'allievo di Raimondo Todaro mettendonella posizione di chiedere spiegazioni per un verdetto al quale non è d'...Dal Moro Napoli: Cons. Mario Suriano Palermo: Cons. Antonino Di Matteo Perugia: Cons. ... CarmeloTrento: Cons. Concetta Roberta Angela Grillo Trieste: Dott. Luca D'Addario Venezia: ...Si è passati poi ad Elena. Rudy Zerbi aveva messo in discussione la sua allieva, pensando di eliminarla o sostituirla con una nuova ragazza, Paily, Entrambe si sono esibite e Rudy ha deciso di elimina ...Durante la puntata di Amici 21 andata in onda il 16 gennaio, Rudy Zerbi è stato più volte punzecchiato da Maria De Filippi.