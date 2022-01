VIDEO Djokovic non è più in Australia | il decollo dell’aereo che lo porta a Dubai

Advertising

Corriere : Djokovic arriva all’aeroporto di Melbourne - Tg3web : Questa volta è davvero finita la vicenda legale, diplomatica e sportiva di Novak Djokovic in Australia. La Corte fe… - LaStampa : Djokovic all'aeroporto di Melbourne: il tennista serbo lascia l'Australia - Lucia162872 : RT @grande_flagello: Il TGR annuncia l'espulsione di #Djokovic così: ?? @giornalistiooc - ceciapesca : RT @grande_flagello: Il TGR annuncia l'espulsione di #Djokovic così: ?? @giornalistiooc -

Per il presidente serbo Aleksandar Vucic, Novak"puo' tornare a testa alta nel suo Paese e guardando tutti negli occhi". Dopo il decreto di espulsione del campione dall'Australia, Vucic ha detto di aver parlato con il tennista e di avergli ...L'arrivo in auto e le scalette dell'aereo: il tennista ha perso il ricorso in tribunale ed è stato costretto a lasciare il paeseQuesta l'opinione dell'ex campione azzurro sulla conclusione della vicenda che ha coinvolto il tennista serbo. Djokovic ha lasciato l'Australia, su un volo diretto a Dubai, dopo due settimane trascors ...16/01/2022 13:42: La Corte non è entrata nel merito: La Corte non è entrata nel merito Novak Djokovic verrà espulso dall'Au- stralia. La Corte Federale ha respinto il ricorso d ...