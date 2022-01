Trasporti | Regioni chiedono capienza 80% anche in zona arancione | non si è in grado di portare gli studenti a scuola

Advertising

Agenzia_Ansa : Le Regioni: 'Alzare la capienza dei trasporti all'80% anche in arancione' #ANSA - SaCe86 : Le Regioni: 'Con il super pass azzerare il sistema dei colori' - infoitinterno : Covid, stop ai colori e capienza dei trasporti all'80%: le richieste delle Regioni - arcocielo : RT @erretti42: Siccome il Covid impazza con un alto numero di contagiati e di ricoveri, alcune Regioni chiedono di elevare dal 50 all’80% l… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Le Regioni: 'Alzare la capienza dei trasporti all'80% anche in arancione' #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti Regioni

...rilanciano una serie di proposte che potrebbero essere discusse nella prossima Conferenza delle. L'obiettivo è una semplificazione delle norme anti - Covid su quarantene, scuola e... si cambiano a piacimento i numeri e si lascia circolare il virus liberamente, per mascherare i fallimenti dellee far dimenticare i miliardi sprecati senza riuscire a migliorare i, ...In zona rossa come in quella bianca, fermare il sistema dei colori. Preso atto del momentaneo “no” del ministero della Salute alla loro richiesta di modifica del conteggio dei ricoveri Covid, i govern ...COSENZA – In zona rossa come in quella bianca, eliminando il sistema dei colori. Preso atto del momentaneo ‘no’ del ministero della Salute alla loro richiesta di modifica del conteggio dei ricoveri Co ...