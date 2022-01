Traffico Roma del 16-01-2022 ore 15:30 (Di domenica 16 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione Traffico regolare sul grande raccordo anulare sulla tratto cittadino della A24 chi viaggia senza disagi anche sul percorso della tangenziale est e come ogni domenica per facilitare gli spostamenti della fine settimana ricordiamo il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 9 alle 22 a Roma città prudenza per i possibili rallentamenti causati da un incidente su via dei Gracchi altezza via Attilio Regolo torna regolare il servizio per i tram 5914 in precedenza costretti a limitare il proprio percorso in Piazza di Porta Maggiore per un guasto tecnico e alle 18 c’è la serie A con l’incontro Roma Cagliari allo stadio Olimpico già dal primo pomeriggio a prudenza per le consuete variazioni alla ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenica dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sulla tratto cittadino della A24 chi viaggia senza disagi anche sul percorso della tangenziale est e come ogni domenica per facilitare gli spostamenti della fine settimana ricordiamo il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane dalle 9 alle 22 acittà prudenza per i possibili rallentamenti causati da un incidente su via dei Gracchi altezza via Attilio Regolo torna regolare il servizio per i tram 5914 in precedenza costretti a limitare il proprio percorso in Piazza di Porta Maggiore per un guasto tecnico e alle 18 c’è la serie A con l’incontroCagliari allo stadio Olimpico già dal primo pomeriggio a prudenza per le consuete variazioni alla ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - zazoomblog : Traffico Roma del 16-01-2022 ore 13:30 - #Traffico #16-01-2022 #13:30 - LuceverdeRadio : ????#Autostrade #VeicoloInPanne - A1 Roma-Firenze ??????#Traffico rallentato tra Diramazione Roma Nord e Ponzano Roma… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Via Alessandro Torlonia altezza Via Nomentana Possibili ??????rallentamenti per il #traffico di zona #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #incidente - Lungotevere dei Mellini altezza Via Giuseppe Gioachino Belli Possibili ??????rallentamenti per i… -