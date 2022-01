Texas, morto il sequestratore della sinagoga. Biden: «Atto di terrore» (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sequestro alla sinagoga di Colleyville, in Texas, «è stato un Atto di terrore». Joe Biden, presidente degli Stati Uniti d’America, ha commentato così il grave episodio avvenuto il 15 gennaio, sottolineando di non avere tutti i dettagli sull’accaduto. I 4 ostaggi, tra cui il rabbino, sono stati liberati, mentre è morto il sequestratore, il 44enne britannico Malik Faisal Akram, con cui l’Fbi aveva cercato di negoziare a lungo. La liberazione degli ostaggi è avvenuta dopo che nella sinagoga c’è stata una forte esplosione seguita da colpi di arma da fuoco. Malik Faisal Akram aveva fAtto irruzione nell’edificio durante la cerimonia dello Shabbat, che veniva trasmessa in diretta su Facebook. L’uomo, presentatosi come Muhammad Siddiqui, ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Il sequestro alladi Colleyville, in, «è stato undi». Joe, presidente degli Stati Uniti d’America, ha commentato così il grave episodio avvenuto il 15 gennaio, sottolineando di non avere tutti i dettagli sull’accaduto. I 4 ostaggi, tra cui il rabbino, sono stati liberati, mentre èil, il 44enne britannico Malik Faisal Akram, con cui l’Fbi aveva cercato di negoziare a lungo. La liberazione degli ostaggi è avvenuta dopo che nellac’è stata una forte esplosione seguita da colpi di arma da fuoco. Malik Faisal Akram aveva firruzione nell’edificio durante la cerimonia dello Shabbat, che veniva trasmessa in diretta su Facebook. L’uomo, presentatosi come Muhammad Siddiqui, ...

