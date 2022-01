Sonego-Querrey, Australian Open 2022: orario, programma, tv, streaming. Si gioca di mattina (Di domenica 16 gennaio 2022) Lorenzo Sonego inizierà il suo Australian Open contro l’americano Sam Querrey. Un primo turno da non sottovalutare, ma ampiamente alla portata del piemontese, che può davvero sognare nel primo Slam dell’anno. Infatti l’esclusione di Djokovic apre una splendida possibilità all’azzurro di potersi spingere anche fino agli ottavi di finale, traguardo mai raggiunto nel numero 27 del mondo. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Lorenzo Sonego-Sam Querrey match valevole per il primo turno degli Australian Open 2022. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 (potrebbe esserci spostamenti sui campi di altri match “azzurri”. In diretta ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022) Lorenzoinizierà il suocontro l’americano Sam. Un primo turno da non sottovalutare, ma ampiamente alla portata del piemontese, che può davvero sognare nel primo Slam dell’anno. Infatti l’esclusione di Djokovic apre una splendida possibilità all’azzurro di potersi spingere anche fino agli ottavi di finale, traguardo mai raggiunto nel numero 27 del mondo. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Lorenzo-Sammatch valevole per il primo turno degli. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 (potrebbe esserci spostamenti sui campi di altri match “azzurri”. In diretta ...

Advertising

WeAreTennisITA : Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Min… - alberu91 : @MicheleBosi1214 @gippu1 Sonego se non gioca centrato rischia anche con Querrey. - zazoomblog : Sonego-Querrey in tv: data orario canale e diretta streaming Australian Open 2022 - #Sonego-Querrey #orario… - flamminiog : RT @federtennis: Nove italiani agli @AustralianOpen (25) Sonego vs. Querrey Fognini vs. Griekspoor (7) Berrettini vs. Nakashima Seppi vs.… - Leclerclover16 : RT @WeAreTennisITA: Agli #AusOpen c'è ancora Berrettini dalla parte di Djokovic? 1° turno ???? Berrettini ?? Nakashima Musetti ?? de Minaur… -