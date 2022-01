Scuola, Bianchi: “Ragioniamo per semplificare il rientro dei negativizzati, basterà la certificazione del pediatra” (Di domenica 16 gennaio 2022) È in corso una “riflessione” per semplificare la certificazione del rientro a Scuola degli alunni che sono stati contagiati dal Covid e hanno superato la malattia. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervistato da Maria Latella, su Radio24. “Semplificheremo”, ha detto il ministro Bianchi aggiungendo che “al di là della formula con cui si rientra, è importante che il rientro ci sia stato e che si è affermato il principio che la Scuola è in presenza, ed è un diritto”. Tra le ipotesi, la certificazione di fine malattia rilasciata dai pediatri, come già avviene per le altre malattie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) È in corso una “riflessione” perladeldegli alunni che sono stati contagiati dal Covid e hanno superato la malattia. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patriziointervistato da Maria Latella, su Radio24. “Semplificheremo”, ha detto il ministroaggiungendo che “al di là della formula con cui si rientra, è importante che ilci sia stato e che si è affermato il principio che laè in presenza, ed è un diritto”. Tra le ipotesi, ladi fine malattia rilasciata dai pediatri, come già avviene per le altre malattie. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

