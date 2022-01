Padova, hacker diffondono alcune cartelle cliniche rubate alla Usl “Euganea”: continuano a chiedere un riscatto (Di domenica 16 gennaio 2022) A inizio dicembre erano stati rubati i dati del sistema informatico dell’Unità Sanitaria Locale 6 “Euganea”, contenenti le cartelle cliniche di tutti gli abitanti della provincia di Padova. Un mese e mezzo dopo gli hacker hanno cominciato a pubblicarli, visto che nel frattempo la Regione Veneto e i vertici della struttura sanitaria non si sono piegati al ricatto. I pirati volevano un congruo pagamento in bitcoin, minacciando in caso contrario proprio la divulgazione. alla vigilia del 15 gennaio, il termine di scadenza dell’ultimatum, hanno concesso altri tre giorni prima di dar corso al loro intendimento. Ma proprio la sera di sabato 15 hanno comunque pubblicato alcune cartelle cliniche. Forse per dimostrare che hanno davvero acquisito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) A inizio dicembre erano stati rubati i dati del sistema informatico dell’Unità Sanitaria Locale 6 “”, contenenti ledi tutti gli abitanti della provincia di. Un mese e mezzo dopo glihanno cominciato a pubblicarli, visto che nel frattempo la Regione Veneto e i vertici della struttura sanitaria non si sono piegati al ricatto. I pirati volevano un congruo pagamento in bitcoin, minacciando in caso contrario proprio la divulgazione.vigilia del 15 gennaio, il termine di scadenza dell’ultimatum, hanno concesso altri tre giorni prima di dar corso al loro intendimento. Ma proprio la sera di sabato 15 hanno comunque pubblicato. Forse per dimostrare che hanno davvero acquisito ...

