Omicron | i due nuovi farmaci salva-vita | lo studio che abbatte la pandemia?

C'è una nuova cura salva-vita per i pazienti Covid ammalati gravi, efficace anche contro la variante Omicron. L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda altri due farmaci, baricitinib e sotrovimab, Il primo, già usato per il trattamento dell'artrite reumatoide, è fortemente raccomandato per i pazienti con malattia grave o in una situazione clinica critica, spiega l'Oms. Fa parte di una classe di farmaci chiamati inibitori della Janus chinasi (Jak), che sopprimono la sovrastimolazione del sistema immunitario. L'agenzia ginevrina suggerisce che venga somministrato con corticosteroidi. L'Oms ha anche raccomandato in via condizionale l'anticorpo monoclonale sotrovimab per il trattamento di Covid lieve o moderato in pazienti ad alto rischio di ricovero, ad esempio anziani, immunocompromessi, con ...

