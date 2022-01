Inter, il prossimo ‘sacrificio’ può essere Lautaro: soldi e scambio (Di domenica 16 gennaio 2022) Lautaro Martinez ha da poco rinnovato con l’Inter fino a giugno 2026. Ecco perché potrebbe essere ceduto Sta incidendo meno di Sanchez, ma Lautaro Martinez rimane uno dei giocatori più… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 16 gennaio 2022)Martinez ha da poco rinnovato con l’fino a giugno 2026. Ecco perché potrebbeceduto Sta incidendo meno di Sanchez, maMartinez rimane uno dei giocatori più… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Rougenoir1978 : @DVACMILAN @nonnoenry56 Io credo che anche qualora dovessimo arrivare quinti (possibilità dell’1% ad oggi) non camb… - Pasky973 : @Nirvak Ok vai a tifare inter l'anno prossimo - saulniggez : lutero martinez quando sente la competizione non ha rivali, sa che è soltanto a +1 gol su azione da paulo dybala pr… - Olap_12 : @antoniopolito1 Secondo il mainstream juventino va tutto bene e siamo prossimo al rinnovo. Joya vieni all'Inter che… - DPRGLC : L’anno prossimo Dybala va all’Inter, segna allo Stadium ed esulta in faccia ad Agnelli come Higuain contro De Laurentiis -