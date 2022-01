Covid, in Germania incidenza settimanale a livelli record (Di domenica 16 gennaio 2022) La quarta ondata del virus è ormai nel pieno della sua espansione: In Europa e incontenibile, tant'è che in Germania è stato registrato un nuovo record relativo al dato di incidenza settimanale dei ... Leggi su globalist (Di domenica 16 gennaio 2022) La quarta ondata del virus è ormai nel pieno della sua espansione: In Europa e incontenibile, tant'è che inè stato registrato un nuovorelativo al dato didei ...

Advertising

Adnkronos : In #Germania tasso incidenza contagi da record: è sopra 500. #covid - petergomezblog : Covid, in Germania la curva dei contagi torna a salire: nuovo record di 80.430 casi e 384 morti - giadasmars : RT @giadasmars: É successo. A Magonza (Germania), la polizia si è servita dell’app locale di tracciamento Covid, tipo “Immuni”, per rintra… - Patrizi83078394 : RT @laperlaneranera: #Germania: proteste pro e contro misure anti-Covid Migliaia di manifestanti si sono radunati a #Friburgo per protest… - laperlaneranera : #Germania: proteste pro e contro misure anti-Covid Migliaia di manifestanti si sono radunati a #Friburgo per prot… -