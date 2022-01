Basta mangiare un kiwi al giorno per fare il pieno di vitamina C (Di domenica 16 gennaio 2022) Ottima fonte di vitamina C e fibre, il kiwi è uno degli alimenti dell’orto invernale che la natura ci regala per far fronte alla aumentata esposizione dell’organismo, in questa stagione, agli agenti esterni. Presente in Italia solo a partire dagli anni 70, oggi è coltivato dal Nord al Sud della penisola. Cosa contiene Secondo le Tabelle di composizione degli alimenti elaborata dagli esperti del Crea, una porzione (150 g) di kiwi contiene: Acqua (126.9 g) Proteine (1.8 g) Lipidi (0.9 g) Carboidrati disponibili (13.5 g) Zuccheri solubili (13.5 g) Fibra totale (3.3 g) Sodio (8 mg) Potassio (600 mg) Calcio (38 mg) Magnesio (18 mg) Fosforo (105 mg) Ferro (0.8 mg) Tiamina (0.03 mg) Riboflavina (0.0 mg) Niacina (0.60 mg) vitamina C (128 mg) Proprietà per la salute La grande quantità di vitamina C, ferro e ... Leggi su dilei (Di domenica 16 gennaio 2022) Ottima fonte diC e fibre, ilè uno degli alimenti dell’orto invernale che la natura ci regala per far fronte alla aumentata esposizione dell’organismo, in questa stagione, agli agenti esterni. Presente in Italia solo a partire dagli anni 70, oggi è coltivato dal Nord al Sud della penisola. Cosa contiene Secondo le Tabelle di composizione degli alimenti elaborata dagli esperti del Crea, una porzione (150 g) dicontiene: Acqua (126.9 g) Proteine (1.8 g) Lipidi (0.9 g) Carboidrati disponibili (13.5 g) Zuccheri solubili (13.5 g) Fibra totale (3.3 g) Sodio (8 mg) Potassio (600 mg) Calcio (38 mg) Magnesio (18 mg) Fosforo (105 mg) Ferro (0.8 mg) Tiamina (0.03 mg) Riboflavina (0.0 mg) Niacina (0.60 mg)C (128 mg) Proprietà per la salute La grande quantità diC, ferro e ...

