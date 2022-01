Atalanta-Inter 0-0: ritmo e qualità, ma nessun gol (Di lunedì 17 gennaio 2022) Finisce 0-0 il match di questa sera, Atalanta–Inter. Le due squadre portano un punto ciascuno a casa, offrendo un match molto bello e pieno di ritmo e qualità. I nerazzurri mantengono momentaneamente il primato, in attesa della partita del Milan di domani. Dopo otto successi consecutivi, la squadra di Inzaghi si ferma contro la corazzata bergamasca. L’Atalanta allontana la Juventus di un punto e mantiene momentaneamente il quarto posto. Ecco come è andata la partita di questa sera. Atalanta-Inter 0-0 Il primo tempo tra le due squadre nerazzurre è molto tattico, con nessuno che riesce davvero a imporre il proprio gioco. L’Atalanta pressa la squadra di Inzaghi nella propria area, non consentendo una manovra in uscita pulita e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Finisce 0-0 il match di questa sera,. Le due squadre portano un punto ciascuno a casa, offrendo un match molto bello e pieno di. I nerazzurri mantengono momentaneamente il primato, in attesa della partita del Milan di domani. Dopo otto successi consecutivi, la squadra di Inzaghi si ferma contro la corazzata bergamasca. L’allontana la Juventus di un punto e mantiene momentaneamente il quarto posto. Ecco come è andata la partita di questa sera.0-0 Il primo tempo tra le due squadre nerazzurre è molto tattico, cono che riesce davvero a imporre il proprio gioco. L’pressa la squadra di Inzaghi nella propria area, non consentendo una manovra in uscita pulita e ...

Advertising

sscnapoli : Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - tancredipalmeri : Un punto che vale oro per l’Inter. Non perché si sia salvata, anzi vince ai punti contro l’Atalanta. Ma non si po… - SerieA : Domenica sera di adrenalina pura: c’è @Atalanta_BC ?? @Inter ?????? #SerieATIM?? #WeAreCalcio #AtalantaInter - peseroforever : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con Calcio Napoli, Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di… - eleuricchio : RT @sscnapoli: Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spett… -