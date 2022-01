Tv | torna “L’amica geniale” | terza stagione in onda dal 6 febbraio su Rai1

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 gennaio 2022) “Storia di chi fugge e di chi resta” è il titolo del terzo libro della saga de “”, fortunatissima quadrilogia di Elena Ferrante -chiunque si celi sotto questo nome- da cui è tratta l’altrettanto fortunata serie tv di RaiUno. Andrà in, subito dopo la conclusione del Festival di Sanremo, a partire dal 6fino al 1° marzo. Gli otto episodi, suddivisi in quattro prime serate, sono prodotti da The Apartment e Wildside, con FremantleMedia Italia e Fandango Production in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. Immutate le due attrici principali, le amiche -sulla scena e nella vita- Gaia Girace (Lila) e Margherita Mazzucco (Elena detta Lenù) riprendono da dove ci avevano lasciato. Sono state ‘invecchiate’ per l’occasione e sono divenute donne adulte: Lenù comincia a diventare una ...