Torino, il marocchino accusato per la morte della piccola Fatima: la lanciavo in aria per gioco (Di sabato 15 gennaio 2022) Torino, è di omicidio volontario con la formula di dolo eventuale l’accusa degli investigatori al 32 enne di origine marocchina accusato della morte della piccola Fatima. La bimba precipitata dal quarto piano di uno stabile e morta in seguito alle lesioni riportate. Lunedì dovrebbe tenersi l’udienza di convalida mentre ancora non si conosce la data dell’autopsia sul corpo della piccola. L’esame dovrà accertare la possibile traiettoria della caduta. LEGGI ANCHE Torino, bambina di tre anni lanciata dal balcone: fermato un marocchino per omicidio volontario Orrore a Torino, nigeriano infierisce sulla compagna a coltellate e tenta il suicidio ingerendo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 gennaio 2022), è di omicidio volontario con la formula di dolo eventuale l’accusa degli investigatori al 32 enne di origine marocchina. La bimba precipitata dal quarto piano di uno stabile e morta in seguito alle lesioni riportate. Lunedì dovrebbe tenersi l’udienza di convalida mentre ancora non si conosce la data dell’autopsia sul corpo. L’esame dovrà accertare la possibile traiettoriacaduta. LEGGI ANCHE, bambina di tre anni lanciata dal balcone: fermato unper omicidio volontario Orrore a, nigeriano infierisce sulla compagna a coltellate e tenta il suicidio ingerendo ...

Bimba precipitata:patrigno sconvolto, legale 'non si dà pace' "Non si dà pace" Azhar Mohssine, il marocchino di 32 anni fermato per la morte della piccola Fatima, la bimba di tre anni precipitata dal quarto piano di un palazzo del centro di Torino e morta per le gravi ferite riportate. A riferirlo ...

Torino, il marocchino accusato per la morte della piccola Fatima: la lanciavo in aria per gioco Il Secolo d'Italia

