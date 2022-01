Sit - in no vax a Roma: promotori, piazza S.Giovanni strapiena (Di sabato 15 gennaio 2022) "Quando i sindacati riempiono questa piazza date determinati numeri. Abbiamo riempito la piazza". E' quanto afferma, Angelo Di Stefano, uno degli organizzatori del sit - in no vax in piazza San ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 gennaio 2022) "Quando i sindacati riempiono questadate determinati numeri. Abbiamo riempito la". E' quanto afferma, Angelo Di Stefano, uno degli organizzatori del sit - in no vax inSan ...

