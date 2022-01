Serie A, Salernitana-Lazio in streaming: dove vedere la gara in diretta (Di sabato 15 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Salernitana-Lazio in streaming. La gara è uno degli anticipi della ventiduesima giornata di Serie A e vede sfidarsi due formazioni che hanno obiettivi differenti. I campani sono ultimi in classifica a quota 11 punti, mentre i biancocelesti sono ottavi a quota 32 (con L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 15 gennaio 2022) Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo diin. Laè uno degli anticipi della ventiduesima giornata diA e vede sfidarsi due formazioni che hanno obiettivi differenti. I campani sono ultimi in classifica a quota 11 punti, mentre i biancocelesti sono ottavi a quota 32 (con L'articolo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LEGA VINCE 3 DEI 4 RICORSI PRESENTATI AL TAR. VIA LIBERA PER TORINO, UDINESE E SALERNITANA… - StatmanDave : Inter Milan’s last eight Serie A games: ? 3-2 vs Napoli (H) ? 2-0 vs Venezia (A) ? 2-0 vs Spezia (H) ? 3-0 vs Roma… - MCriscitiello : ***Week end di serie A confermato. Si va avanti a patto che non ci siano ulteriori restrizioni sulla presenza dei t… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Salernitana-Lazio in streaming: dove vedere la gara in diretta: Se hai cliccat… - OscarPa88345439 : RT @DiMarzio: #SerieA, le formazioni ufficiali di #SalernitanaLazio ?? -