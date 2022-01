Serie A, altri quattro positivi nel Venezia! (Di sabato 15 gennaio 2022) La situazione COVID in Serie A sta diventando realmente poco gestibile. Dopo le positività in giornata in casa Salernitana e Cagliari, ecco un’altra squadra vittima di un cluster di giocatori o componenti della squadra, componente non ben specificata, positivi. Zanetti Venezia Covid L’ultima squadra ad annunciare di aver registrato dei casi nel proprio gruppo squadra è il Venezia. Come si legge nel comunicato ufficiale: “Il Venezia FC comunica che quattro tesserati del club sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in quarantena e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”. VINCENZO BONIELLO Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) La situazione COVID inA sta diventando realmente poco gestibile. Dopo letà in giornata in casa Salernitana e Cagliari, ecco un’altra squadra vittima di un cluster di giocatori o componenti della squadra, componente non ben specificata,. Zanetti Venezia Covid L’ultima squadra ad annunciare di aver registrato dei casi nel proprio gruppo squadra è il Venezia. Come si legge nel comunicato ufficiale: “Il Venezia FC comunica chetesserati del club sono risultatial Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti, i tesserati sono stati prontamente posti in quarantena e seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario”. VINCENZO BONIELLO

