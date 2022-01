Sci alpino, start list slalom maschile Wengen 2022: pettorali e italiani in gara (Di domenica 16 gennaio 2022) La start list completa dello slalom speciale maschile di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Dopo due giornate dedicate alla velocità, la pista svizzera ospita lo slalom. Il primo a partire sarà il norvegese Kristoffersen, seguito dall’austriaco Schwarz. Il primo azzurro sarà invece Alex Vinatzer con il pettorale 8, seguito da Giuliano Razzoli (19), Manfred Moelgg (23), Stefano Gross (28) e Tommaso Sala (29). Più avanti partiranno Simon Maurberger (numero 33) e Federico Liberatore (39). L’appuntamento è per le ore 10.15 di domenica 16 gennaio con la prima manche. Di seguito tutti i pettorali di partenza e gli azzurri in gara. COME VEDERE LO slalom IN DIRETTA TV LA ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Lacompleta dellospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2021/di sci. Dopo due giornate dedicate alla velocità, la pista svizzera ospita lo. Il primo a partire sarà il norvegese Kristoffersen, seguito dall’austriaco Schwarz. Il primo azzurro sarà invece Alex Vinatzer con il pettorale 8, seguito da Giuliano Razzoli (19), Manfred Moelgg (23), Stefano Gross (28) e Tommaso Sala (29). Più avanti partiranno Simon Maurberger (numero 33) e Federico Liberatore (39). L’appuntamento è per le ore 10.15 di domenica 16 gennaio con la prima manche. Di seguito tutti idi partenza e gli azzurri in. COME VEDERE LOIN DIRETTA TV LA ...

