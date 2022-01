Salernitana-Lazio, Iervolino: “Ho una grande stima di Lotito. Grande alchimia con Sabatini” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Del mercato ne parlerò da domani col direttore Walter Sabatini, c’è la volontà di incidere. Faremo tante valutazioni: sia per un instant team per mantenere la categoria, sia con una visione a lungo raggio. Come ho convinto Sabatini ad accettare questo progetto? Con un modello nuovo, una comunicazione diversa. Ha capito la mia voglia di innovare ed energizzare il calcio. Ha accettato e c’è stata subito un’alchimia particolare tra noi”. Queste le parole del neo presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, prima del match contro la Lazio di Claudio Lotito, ex proprietario del club campano: “Faccio i complimenti a Lotito perché è straordinario: è riuscito a far benissimo nella Lazio e anche alla Salernitana. Ho ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) “Del mercato ne parlerò da domani col direttore Walter, c’è la volontà di incidere. Faremo tante valutazioni: sia per un instant team per mantenere la categoria, sia con una visione a lungo raggio. Come ho convintoad accettare questo progetto? Con un modello nuovo, una comunicazione diversa. Ha capito la mia voglia di innovare ed energizzare il calcio. Ha accettato e c’è stata subito un’particolare tra noi”. Queste le parole del neo presidente della, Danilo, prima del match contro ladi Claudio, ex proprietario del club campano: “Faccio i complimenti aperché è straordinario: è riuscito a far benissimo nellae anche alla. Ho ...

