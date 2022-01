Romina Power ancora una volta sconvolge tutti: "Lo amerò sempre, anche lui mi ama ancora" (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo più di 50 anni di avvicinamenti e litigi, Romina Power ed Al Bano continuano a far parlare di loro. Malgrado non siano una coppia da tanto, tra indiscrezioni su tradimenti e periodi in cui si ignorano, sono sempre tra i personaggi più amati e discussi dello show business. Dopo la separazione dal cantante di Cellino San Marco, la Power è andata via dall’Italia per riconquistare la sua libertà, dedicandosi alle sue passioni: recitazione, spiritualità e viaggi per poi fare ritorno in Puglia, quando con Al Bano si è stabilita la pace. Dopo più di vent'anni, Al Bano e Romina Power sono tornati a esibirsi insieme sul palco e il loro successo dimostra che la loro coppia artistica non teme confronti, ma molti fan restano delusi dalla decisione dei due di non tornare insieme ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo più di 50 anni di avvicinamenti e litigi,ed Al Bano continuano a far parlare di loro. Malgrado non siano una coppia da tanto, tra indiscrezioni su tradimenti e periodi in cui si ignorano, sonotra i personaggi più amati e discussi dello show business. Dopo la separazione dal cantante di Cellino San Marco, laè andata via dall’Italia per riconquistare la sua libertà, dedicandosi alle sue passioni: recitazione, spiritualità e viaggi per poi fare ritorno in Puglia, quando con Al Bano si è stabilita la pace. Dopo più di vent'anni, Al Bano esono tornati a esibirsi insieme sul palco e il loro successo dimostra che la loro coppia artistica non teme confronti, ma molti fan restano delusi dalla decisione dei due di non tornare insieme ...

