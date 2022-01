Paura alle porte di Roma: appartamento in fiamme (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono momenti di Paura quelli che vissuti circa mezz’ora fa, poco dopo le 19.00, in zona Cesano di Roma, dove un appartamento ha preso fuoco. L’incendio è avvenuto in vicolo del Santo 61, all’interno di una palazzina singola. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che ci sia stato un problema con un termocamino. Fortunatamente non risultano feriti in quanto i residenti sono riusciti a mettersi immediatamente in salvo. Limitati anche i danni all’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cesano di Roma, il 118 e i Vigili del Fuoco. Foto di Antonella Facchinetti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Sono momenti diquelli che vissuti circa mezz’ora fa, poco dopo le 19.00, in zona Cesano di, dove unha preso fuoco. L’incendio è avvenuto in vicolo del Santo 61, all’interno di una palazzina singola. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che ci sia stato un problema con un termocamino. Fortunatamente non risultano feriti in quanto i residenti sono riusciti a mettersi immediatamente in salvo. Limitati anche i danni all’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cesano di, il 118 e i Vigili del Fuoco. Foto di Antonella Facchinetti su Il Corriere della Città.

Advertising

simofons : Mi fa paura chi propone di nascondere informazioni di interesse pubblico, mi fa paura che il governo (stando alle r… - CorriereCitta : Paura alle porte di Roma: appartamento in fiamme - MessinaMag : A Messina…, è iniziato oggi 15 gennaio 2022 il ‘No Paura Day 13’ alle ore 17.00 in piazza Unione Europea [Video] - DonnaFilomena_ : @DiegoFusaro infatti il paragone non regge... i nazisti fecero partecipare anche i ni ri alle olimpiadi di Berlino!… - erasmodapisa1 : @LisaTorna Per paura non esce nemmeno per cambiare l’acqua alle olive -

Ultime Notizie dalla rete : Paura alle Reporter collassa in diretta tv a causa dell'ondata di caldo: temperature superiori a 40 gradi ...da un malore ed è collassato a terra davanti agli occhi increduli del conduttore Attimi di paura ... si è sentito 'scusa Claudio, scusa', parole alle quali ha fatto seguito un rumore nel microfono; l'...

Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 17 al 23 gennaio, classifica: Pesci 'Basta vittimismo' Questa settimana permette alle collaborazioni in crisi di trovare la giusta soluzione. Forse entro ... Dovete fare i conti con la paura di sbagliare. Se vi siete separati da poco, portate avanti i nuovi ...

Paura alle porte di Roma: appartamento in fiamme Il Corriere della Città Crolla muro a Termini Imerese, si scava tra macerie Tanta la paura tra i residenti, molti dei quali si sono trovati i detriti davanti alle proprie abitazioni e nei terrazzini. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i vigili urbani e il gru ...

Paura alle porte di Roma: appartamento in fiamme Sono momenti di paura quelli che vissuti circa mezz’ora fa, poco dopo le 19.00, in zona Cesano di Roma, dove un appartamento ha preso fuoco. L’incendio è avvenuto in vicolo del Santo 61, all’interno d ...

...da un malore ed è collassato a terra davanti agli occhi increduli del conduttore Attimi di... si è sentito 'scusa Claudio, scusa', parolequali ha fatto seguito un rumore nel microfono; l'...Questa settimana permettecollaborazioni in crisi di trovare la giusta soluzione. Forse entro ... Dovete fare i conti con ladi sbagliare. Se vi siete separati da poco, portate avanti i nuovi ...Tanta la paura tra i residenti, molti dei quali si sono trovati i detriti davanti alle proprie abitazioni e nei terrazzini. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, i vigili urbani e il gru ...Sono momenti di paura quelli che vissuti circa mezz’ora fa, poco dopo le 19.00, in zona Cesano di Roma, dove un appartamento ha preso fuoco. L’incendio è avvenuto in vicolo del Santo 61, all’interno d ...