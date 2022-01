Oristano, trovato morto in un pozzo Giuseppe Sideri: piedi e mano legati con il fil di ferro (Di sabato 15 gennaio 2022) Giallo sulla morte di Giuseppe Sideri , il 51enne scomparso il 2 gennaio scorso a Uras , nell'Oristanese e trovato oggi senza vita in un pozzo nelle campagne del paese. L'uomo è stato trovato con i ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Giallo sulla morte di, il 51enne scomparso il 2 gennaio scorso a Uras , nell'Oristanese eoggi senza vita in unnelle campagne del paese. L'uomo è statocon i ...

Ultime Notizie dalla rete : Oristano trovato Oristano, trovato morto in un pozzo Giuseppe Sideri: piedi e mano legati con il fil di ferro Giallo sulla morte di Giuseppe Sideri , il 51enne scomparso il 2 gennaio scorso a Uras , nell'Oristanese e trovato oggi senza vita in un pozzo nelle campagne del paese. L'uomo è stato trovato con i piedi e una mano legati con del filo di ferro a cui era collegato un blocco di cemento. Lo apprende l'Ansa. L'ipotesi che si sta facendo avanti è quella del gesto volontario, ma proprio ...

