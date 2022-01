No, non essere mamma non mi rende meno umana (Di sabato 15 gennaio 2022) È un rischio sì, avere figli è sempre un rischio, sia naturale sia d’adozione, ma è più rischioso non averne. A un uomo e a una donna che non sviluppano la paternità e la maternità manca qualcosa Estrapolare poche frasi da un discorso molto più ampio, profondo e pregno di significati può essere pericoloso, perché il rischio è quello di soffermarci solo sulle parole che ci colpiscono direttamente. Così è successo a me, e a tutto il web, dopo il discorso di Papa Francesco tenutosi in occasione dell’udienza generale. Si è parlato di adozione, come un gesto d’amore incondizionato da parte di tutte quelle persone che scelgono, col cuore, di diventare genitori. Ma si è parlato anche di maternità e di paternità e di come l’assenza di questo ruolo nella vita delle persone determinerebbe la pienezza delle stesse. Ampiezza, completezza, intensità: sono queste le parole che ... Leggi su dilei (Di sabato 15 gennaio 2022) È un rischio sì, avere figli è sempre un rischio, sia naturale sia d’adozione, ma è più rischioso non averne. A un uomo e a una donna che non sviluppano la paternità e la maternità manca qualcosa Estrapolare poche frasi da un discorso molto più ampio, profondo e pregno di significati puòpericoloso, perché il rischio è quello di soffermarci solo sulle parole che ci colpiscono direttamente. Così è successo a me, e a tutto il web, dopo il discorso di Papa Francesco tenutosi in occasione dell’udienza generale. Si è parlato di adozione, come un gesto d’amore incondizionato da parte di tutte quelle persone che scelgono, col cuore, di diventare genitori. Ma si è parlato anche di maternità e di paternità e di come l’assenza di questo ruolo nella vita delle persone determinerebbe la pienezza delle stesse. Ampiezza, completezza, intensità: sono queste le parole che ...

Advertising

aldomontano0586 : Sono stato obbligato ad essere forte ed invincibile per tutta la mia vita, ma tu hai aperto il mio cuore ai sentim… - borghi_claudio : Quando l'ho letto non ci volevo credere... praticamente il tampone può essere fatto in casa e come prova devi MANDA… - welikeduel : 'Una proposta che la sinistra non potrà rifiutare. Mi candido a essere il primo presidente donna della storia d'Ita… - silvia_sfo : RT @ProfCampagna: '#Djokovic? Questi sono, e io ero, dei ragazzi in mutande che giocano con le pallette, e pensano di essere più importanti… - Cla_Gagliardini : @Zitellapersemp1 @aler06 @Cartabellotta Che in quanto tale determina un problema logistico, in quanto deve essere i… -