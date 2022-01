Navigare per non naufragare: tutto quello che c'è da sapere sui numeri del Covid per non commettere errori (Di sabato 15 gennaio 2022) Per calcolare il momento in cui gli infetti totali inizieranno a scendere e l’incubo del “lockdown di fatto” inizierà a svanire, occorre contare bene anche il numero quotidiano di guariti Leggi su lastampa (Di sabato 15 gennaio 2022) Per calcolare il momento in cui gli infetti totali inizieranno a scendere e l’incubo del “lockdown di fatto” inizierà a svanire, occorre contare bene anche il numero quotidiano di guariti

Advertising

messveneto : Navigare senza naufragare tra i numeri della pandemia: Per calcolare il momento in cui gli infetti totali inizieran… - Vincent20896893 : @GuidoDeMartini Lo farei anche io se fossi certo di essere curato come te. I poveracci con lo stipendio sospeso non… - MonicaSpizzico : RT @Bludis_it: Sai che AD360 di #ManageEngine aiuta le organizzazioni sanitarie a navigare nell’ambiente IT, avendo cura della protezione d… - justkekka_ : RT @SimplyBenny: Mado' vi buttate giù dalla nave per così poco, non siete abituati a navigare con mare mosso #JERU #gfvip - SimplyBenny : Mado' vi buttate giù dalla nave per così poco, non siete abituati a navigare con mare mosso #JERU #gfvip -