Maglione (M5S): "Gli ITS siano strumento per valorizzare l'agroalimentare nel Sannio" (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono al centro della strategia del Governo e per essi sono previsti 1,5 miliardi nel PNRR. Dal momento che l'80% dei giovani diplomati in questi istituti trovano un'occupazione e che l'agroalimentare sannita – se messo nelle condizioni di crescere – può assorbire queste professionalità, i sistemi amministrativo, formativo e produttivo locale, insieme alla Regione, si adoperino per istituire un ITS che punti ad una formazione altamente specializzata proprio nel nostro settore strategico", a dirlo in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione. "Le aree tecnologiche previste per gli ITS sono sei – prosegue Maglione – e tra queste sicuramente deve destare interesse per le aree interne e per il Sannio quella relativa alle Nuove tecnologie per il

