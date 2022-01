Latina | picchia e uccide la suocera | 44enne arrestato

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un quarantaquattrenne è stato, indagato per le gravissime lesioni causate allache ne hanno causato il decesso. L'uomo, già noto per alcuni precedenti di...

Advertising

LIrresponsabile : #Latina, picchia la suocera e la uccide: arrestato 44enne - - quaranta_vito : Bestia che nn sei altro! Latina, picchia la suocera, che muore in ospedale: arrestato 44enne - latina24ore : Picchia e uccide la suocera, arrestato un 44enne a Latina -

Ultime Notizie dalla rete : Latina picchia

... 'Faccio la vedetta, così mantengo la mia famiglia' Mammae frusta figlio di 8 anni, il ... in provincia di, e l'acquisto di macchine di lusso. Sono otto le persone arrestate questa ...... partendo dal fondo e salendo verso l'alto, sono(83ª) e Frosinone (82ª), seguite a poca ... Bari 71a guadagna una posizione Attualità 13 Dic 2021 Bari,la moglie davanti alle figlie ...Ieri sera agenti della squadra mobile e della squadra volante di latina hanno tratto in arresto un quarantaquattrenne di origini siciliane, già noto per avere a suo carico alcuni precedenti di polizia ...Gli agenti della squadra mobile e della squadra volante di Latina hanno arresto un quarantaquattrenne, già noto per alcuni precedenti di polizia. L'uomo è indagato per le gravissime lesioni causate ...