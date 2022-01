Juventus-Udinese si gioca regolarmente: la conferma arriva dal tecnico Cioffi (Di sabato 15 gennaio 2022) La gara tra Juventus e Udinese, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, è stata a rischio. E’ stato ufficializzato il protocollo che prevede il rinvio della partita con il 35% dei positivi. Nel gruppo dell’Udinese erano otto fino a poche ore fa, adesso si sono negativizzati come conferma il tecnico Cioffi. “sono state settimane durissime. Il primo allenamento con la squadra “completa” lo abbiamo fatto due giorni fa, ad oggi sono tutti disponibili bisogna vedere come lo sono”. “Dal 30 dicembre sto facendo l’allenatore 2.0. Devo ringraziare tantissimo lo staff medico, con a capo il dott. Tenore, perché hanno dato il massimo in questi giorni. La società ha fatto il massimo per metterci a nostro agio. C’è un motto che mi porto dietro “per aspera ad astra – attraverso le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 gennaio 2022) La gara tra, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, è stata a rischio. E’ stato ufficializzato il protocollo che prevede il rinvio della partita con il 35% dei positivi. Nel gruppo dell’erano otto fino a poche ore fa, adesso si sono negativizzati comeil. “sono state settimane durissime. Il primo allenamento con la squadra “completa” lo abbiamo fatto due giorni fa, ad oggi sono tutti disponibili bisogna vedere come lo sono”. “Dal 30 dicembre sto facendo l’allenatore 2.0. Devo ringraziare tantissimo lo staff medico, con a capo il dott. Tenore, perché hanno dato il massimo in questi giorni. La società ha fatto il massimo per metterci a nostro agio. C’è un motto che mi porto dietro “per aspera ad astra – attraverso le ...

