Juric alle prese con il covid: un calciatore risultato positivo al tampone! (Di sabato 15 gennaio 2022) Juric alle prese con il covid. Durante l’ultimo giro di tamponi un calciatore è risultato positivo al test. A comunicarlo è la stessa società attraverso un comunicato ufficiale. L’identità del calciatore è però ancora segreta. L’annuncio è arrivato in concomitanza con la diramazione dei convocati per la partita contro la Salernitana. Torino-Squadra Questo il comunicato del club: “Il Torino Football Club comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone, un calciatore – vaccinato – è risultato positivo al covid-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento”. Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022)con il. Durante l’ultimo giro di tamponi unal test. A comunicarlo è la stessa società attraverso un comunicato ufficiale. L’identità delè però ancora segreta. L’annuncio è arrivato in concomitanza con la diramazione dei convocati per la partita contro la Salernitana. Torino-Squadra Questo il comunicato del club: “Il Torino Football Club comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone, un– vaccinato – èal-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento”.

Advertising

ilveggente_it : ?? #SerieA #Sampdoria Vs #Torino è una partita della ventiduesima giornata di Serie A che si giocherà domani alle 15… - Peep__611 : @melancholia79 @AlesSantomauro Poi a centrocampo non vedo chi potrebbe panchinare Juric dei tre che abbiamo, specie… - toro_df : @CorriereGranata La cessione di Aina, così come quelle degli altri soliti noti, darebbe respiro alle casse del club… - ChrisElMuss : @86_longo Sisi lo so. Ti seguo e ti leggo. Mi spiego meglio, Pellegri Torino la vedi più un ritorno win win prestit… - Toro_News : ?? | CALCIOMERCATO Il resoconto di martedì 11 gennaio sulle trattative in corso del #calciomercato invernale del… -