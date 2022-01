Il Paradiso delle Signore | crisi tra Ludovica e Marcello | colpa di Fabio Fulco

Leggi su chenews

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilnon annoia mai. Aria di novità importanti nelle prossime puntate. Una new entry che metterà in difficoltà una relazione. Il(Screen Rai)La serie targata Rai, Ilcontinua ad intrigare. Tantissime le dinamiche che si sono verificate. Tutte hanno regalato dei colpi di scena davvero inaspettati. Questo è sicuramente uno dei fattori che hanno portato la serie al successo. Ricordiamo che, Ilva in onda dopo un altro programma molto seguito: Oggi è un altro giorno. Visto l’enorme successo, i telespettatori vogliono sapere subito cosa accadrà prossimamente. Per questo motivo ...