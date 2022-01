GF Vip 6 | Manuel Bortuzzo shock a Katia Ricciarelli | “Non scassare la min**ia”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ieri notte nella Casa del Grande Fratello Vip 6si è reso protagonista di uno scivolone davvero brutto nei confronti di. Tutto è cominciato quando, subito dopo la fine della diretta dell’ultima puntata,, Nathaly Caldonazzo, Sophie Codegoni, Lulù Selassié, Giacomo Urtis e Barù erano seduti al tavolo a chiacchierare e a fumare, mentree Valeria Marini erano in cucina a sparecchiare e a lavare i piatti. Allora la soprano è andata dai ragazzi a chiedere di dare una mano, visto che avevano mangiato anche loro e si erano alzati fregandosene di quello che c’era da fare. I vipponi l’hanno ignorata dicendo che avrebbero fatto dopo.è andata via borbottando e ...

Grande FratelloBortuzzo zittisce Katia Ricciarelli: 'Vai a letto che è meglio!' Al termine della movimentata puntata del Grande Fratello6 andata in onda ieri, soprattutto per il tanto atteso ...... Katia eai quali si sono aggiunti Davide Silvestri per Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo per Adriana Volpe . Delia e Soleil hanno continuato a litigare anche dopo la diretta del GFFrancesca Cipriani, sfogo dopo il Grande Fratello Vip: "La mia storia finta? Queste persone devono farsi una vita" E' stata tra le protagoniste assolute ...Manuel Bortuzzo dopo la puntata del GF Vip andata in onda ieri sera ha perso la pazienza contro Katia Ricciarelli, stufo delle sue lamentele ...