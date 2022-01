Covid: aumentano pazienti in reparti e intensiva; 360 morti, numero più alto quarta ondata (Di sabato 15 gennaio 2022) Secondo il bollettino del 14 gennaio, aumentano i positivi negli ospedali: nei reparti non critici ce ne sono 18.019 (+371), in rianimazione 1.679 (+11). Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 186.253 su 1.132.309 tamponi: la percentuale di positivi è al 16,4% (era al 15,6%). In totale, i contagiati dall’inizio della pandemia sono 8.356.514 e i decessi 140.548 Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 gennaio 2022) Secondo il bollettino del 14 gennaio,i positivi negli ospedali: neinon critici ce ne sono 18.019 (+371), in rianimazione 1.679 (+11). Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 186.253 su 1.132.309 tamponi: la percentuale di positivi è al 16,4% (era al 15,6%). In totale, i contagiati dall’inizio della pandemia sono 8.356.514 e i decessi 140.548

